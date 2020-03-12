«باد جاي» بيلي إيليش.. أفضل أغنية منفردة في 2019

المصدر: لندن - رويترز

منح الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية أغنية «باد جاي»، للمغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش، لقب أفضل أغنية منفردة على مستوى العالم لعام 2019.

والأغنية هي خامس أغنية منفردة تطرحها إيليش، البالغة من العمر 18 عاماً، من ألبومها الأول «وين وي أول فول أسليب، وير دو وي جو؟»، وحققت نجاحاً مدوياً على مستوى العالم، وكانت أكثر أغنية يستمع إليها الناس العام الماضي.

وبلغ عدد مشاهدات فيديو كليب الأغنية 809 ملايين على «يوتيوب»، وفيه تظهر إيليش والدم يتساقط من أنفها على وجهها.

وقال الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية إن الأغنية تصدرت قائمته الرقمية للأغاني المنفردة، وحققت 19.5 مليون نقطة، وتلتها أغنية «أولد تاون رود»، للمغني ليل ناس إكس، التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد 18.4 مليون نقطة.

وسجلت إيليش أغنية فيلم جيمس بوند الجديد «نو تايم تو داي» بصوتها.

وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية، فرانسيز مور: «اجتاحت بيلي إيليش العالم كالعاصفة بصوتها الرائع، وموسيقاها التي تتحدى التصنيف. كما أنها فنانة تتناول قضايا مهمة كالصحة النفسية في كلمات أغانيها، ما يجد صدى بوضوح وسط معجبيها في جميع أنحاء العالم».

فرانسيز مور:

• «اجتاحت بيلي العالم كالعاصفة بصوتها الرائع، وموسيقاها التي تتحدى التصنيف».