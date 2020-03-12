2020 عام الأحذية القبيحة بموضة الرجال

المصدر: برلين - د.ب.أ

قد يتذكر المؤرخون، يوماً، عام 2020 أنه العام الذي أخذت فيه الأحذية الرياضية الشهيرة منحى مختلفاً، من الأنيقة إلى القبيحة. توجّه إلى أي متجر للأحذية الرياضية، وستلاحظ عدداً من الأشكال الهجينة التي تمزج بين طرازات الأحذية بطرق غريبة.

وعلى سبيل المثال، ما يطلق عليه أحذية الركض (تريل شوز)، تعد مزيجاً غريباً من أحذية السير وصالة الألعاب الرياضية، التي يبدو أنها دخيلة بشكل غريب خلال السير وسط الجبال وفي الماراثون. وهناك استحداث جديد، هو عبارة عن الحذاء الكلاسيكي في طلة رياضية بشكل أكبر. وتتميز هذه الأحذية بأنها ذات نعال سميكة للغاية، ما يجعلها تضخم في الأغلب شكل القدم. وما يزيد الأمور سوءاً هو أن المصممين يختارون ألواناً ومواد لا تنتمي للأحذية، مثل الألماس الزائف والنيون.