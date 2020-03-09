الأوبرا العُمانية: إيقاف الفعاليات حتى إشعار آخر

المصدر: مسقط - د.ب.أ

أعلنت دار الأوبرا في سلطنة عمان، أمس إلغاء كل الفعاليات والحفلات للفترة المتبقّية من شهري مارس الجاري وأبريل من الموسم الحالي، بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأشارت الأوبرا العُمانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية على حسابها بموقع «توتير» أمس، إلى إيقاف جميع الجولات السياحية في داري «الأوبرا» و«الفنون الموسيقية» حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تسجيل ست حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12.