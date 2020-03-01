أم كلثوم «تطلّ» في الأوبرا المصرية بـ «الهولوغرام»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

تعود أسطورة الغناء أم كلثوم إلى خشبة دار الأوبرا المصرية، إذ ستظهر على المسرح خلال حفل، في السادس من مارس الجاري، بفضل تقنية التصوير التجسيمي (هولوغرام). وأعلن رئيس دار الأوبرا في القاهرة، مجدي صابر، أن الحفل سيشهد استخدام تقنية التصوير التجسيمي للمرة الأولى في الدار، مشيراً إلى أن استخدام التقنيات الجديدة يسعى إلى استقطاب الأجيال الجديدة، وتشجيعها على التمسك بتاريخها.

من جهته، قال المستشار الإعلامي في دار الأوبرا المصرية، محمد منير، إن اختيار أم كلثوم يأتي بهدف تشجيع العودة إلى «الأصالة» وإظهار «هويتنا الحقيقية».

تأتي الخطوة وسط طفرة في الأغنيات الشعبية الحديثة، أو ما يعرف بموسيقى «المهرجانات» التي تحقق شعبية واسعة في مصر، خصوصاً في أوساط الشباب.

ويستمر المقطع الغنائي بتقنية «الهولوغرام» بين 12 و15 دقيقة، تؤدي خلالها المغنيتان، مي فاروق وريهام عبدالحكيم، عدداً من أشهر أغنيات «كوكب الشرق».

وفي الوقت المتبقي من الحفل، ستواصل مي وريهام توجيه تحية إلى الراحلة أم كلثوم، لكن من دون صور تجسيمية.

وكانت أم كلثوم قد ظهرت على خشبة المسرح مرتين، العام الماضي، بفضل تقنية «الهولوغرام» أيضاً، أولاً في السعودية ثم في دبي.