مغامر أميركي يستعد للسير على حبل فوق بركان نشط

المصدر: نيويورك ■ رويترز

يخشى نيك، أحد لاعبي فرقة العروض الخطرة «فلاينج والينداس» السيناريو الأسوأ بينما يستعد لأحدث مغامراته، وهي السير على الحبل فوق بركان نشط في نيكاراغوا يوم الأربعاء المقبل. ويقول «قد أسقط وألقى حتفي».

لكن نيك (41 عاماً)، وهو أحد أفراد أسرة من المغامرين تقدم العروض الخطرة على مدى سبعة أجيال، لا يدع الخوف ينال منه. وقال لـ«رويترز» أول من أمس، قبل مغامرته التي سينقلها التلفزيون على الهواء مباشرة، إذ سيسير على الحبل على ارتفاع 548 متراً فوق بركان ماسايا بينما تفور الحمم البركانية أسفل منه: «لا يعني هذا أنني لا أخاف شيئاً، إنما يتعلق الأمر بالتغلب على هذا الخوف».

وقدم نيك عروضاً ناجحة بالسير على الحبل فوق شلالات نياجرا وساحة تايمز سكوير، وقال إنه تدرب باستخدام أقنعة نقص الأكسجين لمحاكاة الظروف فوق البركان.

وسيسير المغامر فوق البركان مرتدياً نظارات وقناعاً، وربما سيحمل أنابيب أكسجين خلال العرض. وأشار إلى أن حذاءه سيكون مزوداً بنعل أكثر سمكاً للمساعدة على الحد من الحرارة المنبعثة من البركان، وأن السلك سيكون شبيهاً باللوح.

وأضاف «سأتعامل مع رياح وغازات كثيفة لدرجة أنني قد لا أستطيع أن أرى لمسافة 10 أقدام أمامي».

وذكر المغامر أن الفكرة تولدت لديه عندما كان في طائرة تحلق فوق بركان نشط.