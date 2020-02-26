بفستان خيالي.. ناعومي كامبل تحقق حلم مصمم صاعد

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اختتمت العارضة البريطانية ناعومي كامبل أول عرض أزياء للمصمم النيجيري كينيث إيزي، ضمن أسبوع الموضة في باريس الذي أطلق أول من أمس، مثيرة إعجاب الحاضرين بالفستان «الخيالي» الذي ارتدته. وأشاد المصمم، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي ارتقى بسرعة إلى مصاف العروض العالمية للأزياء، بالعارضة البريطانية الدائمة الشباب. وقال إنها دعمته «منذ اليوم الأول». وحصل كل من كينيث وناعومي على تصفيق حار من خبراء الأزياء في نهاية العرض.

وقال المصمم الشاب للصحافيين في الكواليس، بعد انتهاء العرض في ليلة افتتاح أسبوع الموضة في باريس «أعيش حلمي. جعلت ناعومي هذا الحلم يتحقق. كانت جزءاً من الرحلة منذ اليوم الأول. إنها داعمة جداً، وأنا أعتبرها عرابتي». وصنع المصمم اسماً له بعد استخدامه الأقمشة التقليدية في غرب إفريقيا، مثل أقمشة آسو أوكي، التي نسجتها شعوب يوروبا، في مجموعته الحالية. ويشارك في أسبوع الموضة في باريس عدد كبير من المصممين الأفارقة، ومن أبرزهم ثيبي ماغوغو، الذي فاز بجائزة «إل في إم إتش» لأفضل مصمم شاب للعام وإيمان أييسي.

• حصل كل من كينيث وناعومي على تصفيق حار من خبراء الأزياء.