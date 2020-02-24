«أبطال».. فيلم سعودي عن أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ في مدينة جدة، هذا الأسبوع، تصوير الفيلم الروائي «أبطال»، حيث من المقرر أن يستغرق سبعة أسابيع متتالية لإتمامه، والفيلم من إنتاج الحائز جائزة الأوسكار أنديس فيسينتي غوميز، وإخراج مانويل كالفو. ويروي العمل خلال 90 دقيقة قصة خالد الذي يعمل مساعد مدرب في نادي الاتحاد، وهو أحد أندية الدرجة الممتازة في المملكة العربية السعودية. وفي يوم من الأيام، يقوده غروره خلال مباراة الدوري إلى المحكمة الرياضية، التي تفرض عليه عقوبة قاسية يترتب عليها إيقافه عن أداء عمله، بالإضافة إلى تعيينه مدرّباً لمجموعة رياضيين هواة من أصحاب الهمم «من ذوي الإعاقات الذهنية» الذين لم يلمسوا الكرة من قبل كفريق محترف، ومن خلال براءتهم، وبساطتهم وطرافتهم، يساعدون خالد على إيجاد المعنى الحقيقي للحياة.

والفيلم من بطولة ياسر السقّاف، مذيع برنامج المواهب الشهير «ذا فويس»، إلى جانب فاطمة البنوي من فيلم «بركة يقابل بركة»، ويشارك أيضاً في بطولة الفيلم أشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في جدة، والعديد منهم تم اختيارهم من مركز المساعدة، بمعونة مديرة المركز مها الجفالي.

وسيقوم الطاقم المؤلف من 90 متخصصاً في صناعة السينما من المملكة العربية السعودية وإسبانيا بالتصوير في مواقع مختلفة في جدة، ومن ثم دبي. و«أبطال» هو نسخة معرّبة من الفيلم الإسباني الناجح «Campeones» طوّرت بحيث تتناسب مع المشاهد العربي من قبل مؤلفي السيناريو السعوديين، مرام طيبة ووائل السعيد. وكان الفيلم الإسباني الأصلي قد نال اهتماماً قوياً من وسائل الإعلام، حيث كان له تأثير من خلال رسالته الإيجابية وتغيير نظرة الناس بخصوص أصحاب الهمم.

ويظهر الفيلم الممثلين كبشر فريدين وموهوبين قادرين على عيش حياة متكاملة خاصة بهم. كما يمثل الفيلم بشخصياته الرئيسة مثالاً يحتذى به لبقية المجتمع. وسيتم توزيع الفيلم من خلال «VOX» في جميع دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من سبتمبر 2020.

العمل نسخة معرّبة من فيلم إسباني حظي بإشادات واسعة.

الفيلم يظهر الممثلين كبشر موهوبين قادرين على عيش حياة متكاملة.