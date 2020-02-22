حمو بيكا يتحدى النقابة ويحيي حفلاً بأميركا

المصدر: متابعة: إيناس محيسن

رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء وإحياء حفلات، يستعد مغني المهرجانات حمو بيكا، لإحياء أول حفل له في أميركا، يوم 3 أبريل المقبل، على أحد مسارح نيو جيرسي، ويصل سعر التذكرة إلى 69 دولاراً، بينما يبلغ سعر التذكرة المميزة "VIP" 89 دولار.

وأعلن بيكا عن الحفل من خلال حسابه على "فيس بوك"، داعياً جمهوره لحجز تذاكرهم، نافياً ما تردد عن إلغاء الحفل، مؤكداً أن التزم بتقديم كل الأوراق المطلوبة لاستخراج التأشيرة، وقامت السفارة الأميركية في القاهرة بتحديد موعد له لمقابلة السفير.

من جانبه اعتبر منظم الحفل إيهاب ميكا، في تصريحات لمواقع صحافية، أن الحفل سيكون أقوى حفل مهرجانات في أميركا، مشيراً أن متوسط الحضور حتى الآن يتجاوز الألف شخص، لافتاً إلى أن الجماهيرية التي تحظي بها أغاني المهرجانات ومطربوها في أميركا هي التي دفعته لتنظيم الحفل، كما يستعد لتنظيم حفل آخر في إنجلترا.

