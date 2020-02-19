3 فرق موسيقية على مسرح المجمع الثقافي غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يقدم المجمّع الثقافي في أبوظبي أمسيتين حافلتين بأنماط متنوعة من الموسيقى العربية المعاصرة، على مدى اليومين المقبلين.

وسيستمع عشاق الموسيقى المعاصرة بأمسية تحييها ثلاثة من أشهر فرق الموسيقى العربية المستقلة (الفرعي، والمربّع، وحرقة كرت)، على خشبة مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي، غداً.

ويُعرف طارق أبوكويك، باسمه المسرحي «الفرعي»، وهو مؤلف أغانٍ، وعازف إيقاع، ومغنٍّ من عمّان، وصاحب مشروع راب، ويصوغ «الفرعي» رؤاه في أبيات شعرية، وألحان، وإيقاعات من الجانب الشرقي لنهر الأردن، وتتمازج مع الطابع الغربي للموسيقى العالمية.

بينما تشتهر فرقة «المربّع» الموسيقية الأردنية - الفلسطينية بعزفها لموسيقى الإلكترونيك روك وإندي - ترونيكا، وحصلت على «جائزة الموسيقى العربية (ANMA)» عن فئة أفضل أغنية لموسيقى إندي - ترونيكا لعام 2016. وتُمثِل الفرقة أحدى المشروعات الريادية لإحياء مشهد الموسيقى العربية المستقلة.

بينما تتألف فرقة حرقة كرت الأردنية من أربعة أصدقاء، وتتميز الفرقة بأسلوبها المميز، إذ تدمج بين الموسيقى الشرقية والغربية، لتُضفي على موسيقاها طابعاً خاصاً بها.

بينما اشتهرت فرقة أدونيس وفرقة الإنس والجام، بالموسيقى القائمة على المزج بين الألوان الموسيقية المعاصرة.

وتأسست فرقة أدونيس اللبنانية عام 2011، وقدمت عروضاً في أماكن مهمة ومهرجانات مستقلة عدة، أما فرقة الإنس والجام الفلسطينية فتأسست عام 2016، واختارت هذا الاسم ليتماشى مع النسق الذي تُصاغ به ألحانها الموسيقية، حيث يعني الإنس المصدر البشري للموسيقى والأفراد الذين يؤلفونها.