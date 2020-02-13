تحفة معمارية لفنان صيني على كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت «دائرة البلديات والنقل» عن استعارة تحفة معمارية ذات طابع حضري مميز من الفنان الصيني المعاصر الشهير «آي ويوي»، الذي اشتهر بأعماله الفنية في النحت والعمارة، وذلك في إطار مساعي الدائرة المتواصلة للتطوير الحضري للعاصمة، عبر مبادرة «لأجل أبوظبي» كإحدى مبادرات الدائرة ضمن «برنامج غداً 21».

وأكدت الدائرة أن استعارة هذه التحفة المعمارية المميزة للفنان الصيني «آي ويوي» إلى العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع انعقاد «المنتدى الحضري العالمي العاشر»، تأتي في إطار مبادرة «لأجل أبوظبي»، التي أعلنت عنها الدائرة مسبقاً، ضمن مبادراتها في «برنامج غداً 21» للمسرعات التنموية لحكومة أبوظبي.

وقامت «دائرة البلديات والنقل» بتثبيت التحفة المعمارية للفنان الصيني «آي ويوي» على كورنيش أبوظبي، حيث عبرت التحفة المسماة «دراجات للجميع»، وتشكلت من 720 دراجة حقيقية مصنعة من الصلب غير القابل للصدأ.

ويعتبر استقطاب هذا العمل الفني استكمالاً للمساعي الرامية إلى تطبيق أفكار ذات طابع ابتكاري وثقافي مميز، يحظى بصيت وسمعة دوليين واسعين. وأعلنت «دائرة البلديات والنقل» عن تثبيت التحفة المعمارية المسماة «Forever Bicycles» على كورنيش أبوظبي حتى أبريل 2020، لما لها من قيمة مضافة تتلاءم مع مفاهيم الاستدامة والثقافة والابتكار، وتعبيراً عن الذكرى السنوية لاستضافة «المنتدى الحضري العالمي العاشر».

• 720 دراجة حقيقية مصنَّعة من الصلب غير القابل للصدأ.