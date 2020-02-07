«وارنر براذرز أبوظبي» تطلق «سبت دي سي سوبر هيروز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لتنظيم سلسلة فعاليات «سبت دي سي سوبر هيروز» الجديدة، التي ستقام كل يوم سبت ابتداء من الغد وإلى الرابع من أبريل المقبل، وتتيح الفرصة لضيوف المدينة الترفيهية لينضموا إلى شخصيات دي سوبر هيروز المفضلة لديهم، مثل باتمان وسوبرمان ووندر ومان، وسيحظى الضيوف بيوم مليء بالتشويق، برفقة شخصيات دي سي سوبر هيروز، من خلال العديد من النشاطات الترفيهية.

وقال دون ستريكلر، المدير العام لعالم وارنر براذرز أبوظبي: «نحرص دوماً على أن يجد ضيوفنا قصصاً جديدةً لاكتشافها، ومغامرات شيقة لخوضها في عالم وارنر براذرز أبوظبي، فبعد النجاح الكبير الذي حققته الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان، يسعدنا أن نقدم لضيوفنا تجربة تأخذهم في رحلة برفقة شخصيات دي سي سوبر هيروز المفضلة لديهم».

وسيتمكن الضيوف، عبر سلسلة فعاليات «دي سي سوبر هيروز» التي تستمر على مدى تسعة أسابيع، من لقاء شخصيات دي سي سوبر هيروز لالتقاط الصور التذكارية، والاستماع إلى تعليماتهم ونصائحهم التي تساعدهم على اكتشاف القوى الكامنة داخل كل منهم. وتستضيف منطقة وارنر براذرز بلازا حفلاً موسيقياً راقصاً، ومنتجات مضيئة في الظلام، حيث سيحظى حاملو التذاكر السنوية بفرصة الحصول على منتجات مضيئة حصرية لاستخدامها في منطقة الرقص المظلمة.

- سيحظى الضيوف برفقة شخصيات دي سوبر هيروز المفضّلة مثل «باتمان» و«سوبرمان» و«وندر ومان».