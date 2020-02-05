«بيدور والنقيب» تمثل فلسطين في «دبا الحصن للمسرح الثنائي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك فرقة «مسرح نعم» الفلسطينية في الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الثنائي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، ويحتضن فعالياته المركز الثقافي بمدينة دبا الحصن، في الفترة من 13 إلى 17 فبراير الجاري.

وتجيء مشاركة الفرقة، التي فازت مسرحيتها «خيل تائهة» بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» 2015، بمسرحية جديدة تحت عنوان «بيدرو والنقيب»، مستلهمة من نص بالعنوان ذاته للكاتب والشاعر الأوروغواياني ماريو بينيديتي، وهي من إخراج إيهاب زاهدة، ويشارك بالأداء التمثيلي فيها رائد الشيوخي، ومحمد الطيطي.

وتستقصي المسرحية بطريقة درامية نفسية المعذب، لتستكشف سبب وكيفية تحول الكائن الطبيعي إلى جلاد، وذلك من خلال مواجهة بين شخصين لكل واحد منهما نقاط قوته وضعفه، ولكل منهما منظوره وحساسيته تجاه الأخلاق، والشجاعة، والجبن، والتضحية والألم، والخيانة والوفاء.

وتأسست فرقة «مسرح نعم» في عام 2008،، وحازت العديد من الجوائز العربية والدولية خلال مسيرتها، منها جائزة أفضل عمل مسرحي في المسابقة الدولية للمسرح في إيطاليا عام 2013، وجائزة أفضل عمل مسرحي في مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح في مصر عام 2019.