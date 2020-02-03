«يوغا» على الشاطئ في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود مهرجان إكس يوغا دبي، بدعم من دبي القابضة في نسخته الرابعة في 21 فبراير الجاري على شاطئ كايت بيتش، تحت شعار «يوغا في أحضان الطبيعة».

وتوقّع منظمو المهرجان أن يستقطب الحدث هذا العام 20 ألفاً من عشاق اليوغا على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم، للمشاركة على مدى يومين في 50 من الجلسات التدريبية والحوارية وورش العمل وجلسات التأمل المجانية الشاملة.

وسيشهد المهرجان، الذي يُعد الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، جلسة افتتاحية بمشاركة نجمة بوليوود وعارضة الأزياء إيشا غوبتا، التي سترأس الجلسة الافتتاحية الصباحية للمهرجان (الساعة الثامنة صباحاً في 21 الجاري).

وقالت إيشا غوبتا: «أتطلع للحضور قريباً لدبي، هذه المدينة القريبة إلى قلبي، للمشاركة في المهرجان، إذ تأخذ اليوغا جزءاً كبيراً من اهتمامي فهي ترفع ثباتي وتركيزي، لذا يسعدني مشاركة شغفي بها مع محبي اليوغا في دبي من خلال المشاركة في المهرجان».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة أميت كوشال: إن «دعمنا لمهرجان إكس يوغا دبي يأتي في إطار التزامنا باستقطاب الأحداث والفعاليات المهمة التي تعزز رفاه سكان دبي وترتقي بأسلوب حياتهم، وتستقطب آلاف المشاركين والنجوم من المشاهير العالميين سنوياً.