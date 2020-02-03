على أنغام «دبي كوكب آخر».. مهرجان التسوق يختتم دورته الـ 25

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باحتفالات وأمسيات موسيقية، اختتم مهرجان دبي للتسوّق دورته الـ25، مقدماً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وعروض الألعاب النارية.

واستمتع عشّاق الموسيقى العربية بأمسية غنائية مع الفنانين راشد الماجد وماجد المهندس، الخميس الماضي، في كوكاكولا أرينا بسيتي ووك.

وأطرب راشد الماجد الجمهور بعدد من أغنياته، من بينها «دبي كوكب آخر»، التي أنتجت خصيصاً للاحتفال بمسيرة مهرجان دبي للتسوّق. وشهدت الأمسية مشاركة ماجد المهندس الذي تألق أمام الجماهير بحضوره المميز.

كما أحيا النجم العالمي جون ليجند حفلاً غنائياً يوم الجمعة الماضي في كوكاكولا أرينا، وقدّم عدداً من أغنياته الشهيرة، ليضفي أجواءً خاصة على الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق. وأطلت، خلال الأمسية نفسها، الفنانة السورية فايا يونان على جمهورها في دبي لتؤدي بعض الأغنيات التي أكسبتها شهرة.

بينما كان عشّاق ألعاب الفيديو على موعد مع فعّالية فورتنايت في سوايب «ماركت او تي بي»، التي جمعت محبي هذه اللعبة وقدمت لهم تجارب شيّقة. وشهدت الفعّالية حضور عدد من مؤثري مواقع التواصل من المنطقة والعالم في برج بارك، وسط مدينة دبي، واستمتع الحضور بمنافسات اللعبة وعروضها.

وأتيحت الفرصة لعشّاق الفن للاطلاع على أعمال الفنانة ليز بيشون وهي ترسم أمامهم، خلال فعّالية توم غيتس التي استضافها مسرح مول الإمارات. واستمتع الحضور خلال الفعّالية بالطابع الفني الشيّق والمضحك الذي تتميز به الفنانة ليز.

ورحّبت دبي بموكب «ومين رايدرز وورلد ريلاي»، الذي جاب شوارع المدينة في إطار جولته العالمية التي انطلقت العام الماضي.

وتعد دبي المحطة الوحيدة لهذه الجولة العالمية في الشرق الأوسط، وكانت جولة الموكب في دبي حافلةً بالفعّاليات والمحطات، إذ زارت راكبات الدراجات عدداً من أهم مواقع مهرجان دبي للتسوّق، ومنها «حتّا وادي هب» و«سيتي ووك» و«لاست إكزت» والسيف، وانتهت جولة الموكب في برج بارك، وسط مدينة دبي بالتزامن مع الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق

وأتيحت الفرصة للمتسوّقين للحصول على أفضل الصفقات خلال التخفيضات الختامية للمهرجان، فيما شهد السيف السحب الأخير خلال المهرجان والذي فازت خلاله راني دي ديوس بالجائزة الكبرى، وهي مليون درهم.

أضواء

تزيّنت سماء دبي بعروض الألعاب النارية، التي انطلقت في عدد من المناطق، ومنها «ذي بوينت» و«لامير» والسيف و«ذا بيتش» وبرواز دبي، إضافة إلى عرض ضوئي خاص على برج خليفة، انطلق على أنغام أغنية مهرجان دبي للتسوّق «دبي كوكب آخر».