إميلدا ستونتون تجسّد الملكة إليزابيث فيThe Crown

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار القائمون على إنتاج المسلسل التلفزيونى The Crown «التاج»، الممثلة البريطانية إميلدا ستونتون، لتجسّد دور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ضمن أحداث الجزء الخامس والأخير من أحداث المسلسل، خلفاً للممثلتين كلير فوى وأوليفيا كولمان، اللتين جسّدتا شخصية الملكة فى المواسم السابقة. وكتب الحساب الرسمي للمسلسل، الذي تنتجة شبكة «نتفليكس»، على «تويتر»، أن إميلدا ستونتون، ستلعب دور الملكة إليزابيث الثانية فى الموسم الخامس والأخير من المسلسل المقتبس عن مسرحية للكاتب بيتر مورغان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولي العرش وهي فى الـ25 من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو.