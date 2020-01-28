«فنون العالم دبي» يدعو الفنانين والمصورين الواعدين للمشاركة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن معرض «فنون العالم دبي»، الفعالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إبداعات فنية بأسعار معقولة، والتي من المقرر أن تعقد بين 8 و11 أبريل، عن دعوة الفنانين الناشئين والمصورين الهواة للمشاركة في أجندته الحافلة بالمسابقات وورش العمل والعروض الفنية التي تستهدف الفئات العمرية كافة.

ويتعاون معرض «فنون العالم دبي» مع العديد من الشركات والمدارس التي تشاركه رؤيته الهادفة إلى تنمية المواهب الواعدة في الإمارات، لتسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة في إطار الفعالية السنوية المخصصة لدعم المشهد الفني المتنامي في المنطقة.

وفي معرض تعليقها على المعرض، صرّحت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «تشكل الرؤية الطامحة لدعم وتطوير المشهد الفني المحلي إحدى القيم الجوهرية لمعرض (فنون العالم دبي)، وهذا ما نسعى لتحقيقه عبر التعاون مع مجموعات متنوعة في إمارة دبي، بدءاً من المدارس المحلية، ووصولاً إلى مجتمعات الفنانين الناشئين، بهدف توفير العديد من المنصات للارتقاء بالمواهب والمهارات الفنية. وتعود بدايات معظم الفنانين الناجحين المشاركين في المعرض إلى قسم الفنون في المدرسة، حيث استهلوا مسيرتهم الواعدة كفنانين ناشئين، وهذا ما نريد تحقيقه للأجيال القادمة». وستنضم ريبيا نعيم من «إيمرجينج سين»، المنصة الدولية للفنانين الناشئين، إلى الجهود الرامية لاكتشاف المواهب والكفاءات الأكثر تميزاً وإبداعاً قبل انطلاق فعاليات المعرض في أبريل. ويمكن للفنانين الناشئين ممن يبحثون عن فرصة لعرض إبداعاتهم زيارة الموقع الإلكتروني WorldArtDubai.com، وتحميل أعمالهم الفنية الرقمية لحجز أماكنهم في قائمة الأسماء المرشحة للفوز بفئات الجوائز الخمس، والتي تنظمها ريبيا إلى جانب القيّمة الفنية للمعرض الفنانة بيترا كالتنباخ، بما في ذلك فئة أكثر الأعمال الفنية المبتكرة والأساليب الفريدة.