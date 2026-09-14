دبي تفتح مسارات جديدة للتعاون الإبداعي في النمسا

ناقشت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) و«آرس إلكترونيكا فيوتشرلاب»، التابع لمركز «آرس إلكترونيكا»، في مدينة لينز النمساوية، فرص تبادل المعرفة والخبرات في مجالات البحث والتجريب والتكنولوجيا الناشئة، وسبل الاستفادة من الممارسات الدولية المتخصصة في تنمية قدرات المؤسسات الثقافية، ورفع جاهزيتها للتعامل مع التطورات المتسارعة في هذه المجالات.

وبحث الجانبان مسارات التعاون في مجالات البحوث، وإمكانات بناء روابط طويلة المدى بينهما، إلى جانب تطوير مبادرة بحثية مشتركة تستشرف مستقبل الفنون الرقمية ودورها في إثراء الصناعات الثقافية والإبداعية.

واستعرضت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارة التي يقوم بها وفد الهيئة إلى النمسا، أبرز مشاريع «دبي للثقافة» ومبادراتها وجهودها الرامية إلى توفير بيئة داعمة لأعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، وسلّطت الضوء على «خارطة طريق الفنون الرقمية»، و«متحف دبي للفنون الرقمية» الذي يُشكّل مساحة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، ويسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، وفي المقابل تعرّف وفد الهيئة إلى نموذج عمل «فيوتشرلاب»، وأبرز مشاريعه وآليات بناء شراكاته مع الفنانين والباحثين والجهات المختلفة، مستنداً إلى نهج متعدد التخصصات يجمع بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع.

كما ناقش الجانبان ما يشهده المشهد الإبداعي من تطورات متسارعة في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي والتقنيات، وتأثيراتها في الممارسات الفنية والثقافية، وقام وفد الهيئة أيضاً بجولة داخل «آرس إلكترونيكا فيوتشر لاب»، اطلع خلالها على معرضَي «المختبر المستقبلي المفتوح» و«مرحباً بالعوالم!».