مالوما يحيي «يوم الحب» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُحيي المغني العالمي الشهير مالوما حفلة يوم الحب في دبي، إذ يحل نجم الموسيقى اللاتينية ضيفاً على «كوكا كولا أرينا دبي»، خلال جولته الغنائية العالمية، التي تحمل عنوان 11:11. وتعدّ هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها منطقة الشرق الأوسط الفنان الكولومبي الشاب الحائز جائزة «غرامي» ليعتلي منصة مسرح «كوكا كولا أرينا دبي»، مساء الجمعة 14 فبراير، ليمتع جمهوره الواسع في المنطقة بنخبة من أجمل أغانيه. وتتميز حفلات مالوما الغنائية واستعراضاته الموسيقية بمستويات عالية من الإنتاج، لم تُختبر من قبل في أي من حفلات نجوم الموسيقى اللاتينية، إذ تترافق الأنغام الموسيقية باستعراضات بصرية تستخدم فيها أضواء الليزر والمؤثرات الصوتية والمرئية والألعاب النارية. ويعدّ مالوما (25 عاماً) أحد أهم الأصوات المعاصرة في عالم الموسيقى اللاتينية ونجماً شاباً أثبت سطوعه ومكانته على الساحة العالمية بامتياز، وقد زادت مبيعات تذاكر الجولة الغنائية العالمية، التي أطلقها المغني الكولومبي عام 2017، على مليون تذكرة، بعد أن أحيا خلال الجولة 105 حفلات في مختلف أنحاء العالم، ليتصدر بذلك قائمة مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقى اللاتينية عالمياً.

وكان نجم الموسيقى اللاتينية قد فاز في عام 2018 في حفل جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية بجائزة أفضل ألبوم غنائي صوتي معاصر، عن ألبومه الذي يحمل عنوان F.A.M.E.، ويحظى بشعبية عالمية واسعة، ويزيد عدد متابعيه على «فيس بوك» على 23 مليوناً، ويبلغ عدد متابعي حسابه على «تويتر» ستة ملايين، فيما يبلغ عدد متابعيه على «إنستغرام» 46 مليوناً، ليتصدر بذلك قائمة الفنانين اللاتينيين الشباب على منصة «إنستغرام» من ناحية عدد المتابعين، وفي «يوتيو»ب حيث يمتلك أكثر من 22 مليوناً حصدت أغانيه المدرجة على حسابه هناك ما يزيد على تسعة مليارات مشاهدة.

ومنذ أن أنضم مالوما إلى مجموعة «سوني» للموسيقى اللاتينية في عام 2018، أصدر ثلاثة ألبومات غنائية، تصدرت جميعها قائمة أفضل الألبومات لفئة الموسيقى اللاتينية، من حيث المبيعات عند إصدارها.

فاز في عام 2018 بجائزة أفضل ألبوم غنائي صوتي معاصر.