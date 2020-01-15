الاتصال الشامل يقود محاور «الاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي عن الاستعداد لانطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الرابع من مارس المقبل، وتناقش الدورة التي تستمر على مدار يومين في «إكسبو الشارقة»، عصر الاتصال الشامل في أربعة محاور رئيسة تشمل: ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

ويستهدف المنتدى الانتقال من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة، وتحقيق أوسع قدر من التفاعل مع الجمهور وأكبر فائدة ممكنة من الموضوعات والقضايا التي يتبناها، وفي الوقت نفسه يأتي الانتقال استجابة للتحديات والظروف التي أحدثتها التكنولوجيا في أدوات وآثار الاتصال، حيث خلقت حالة دائمة من التفاعل بين المؤسسات والجمهور، وجعلت من تسهيل وتفعيل العلاقة بينهما شرطاً لنجاح أي مؤسسة، وأي مشروع تنموي حضاري.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أن هذا التحول في آلية انعقاد المنتدى وبشكل خاص تبنيه محاور شاملة واسعة النطاق والتأثير، يأتي تعزيزاً للمنجزات التي راكمها خلال السنوات الماضية واستثماراً للمكانة التي حققها.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن الاتصال هو ممارسة يومية وعملية تطوير مستمرة للعلاقة مع الجمهور، مشيراً إلى أن الاتصال اليوم أصبح إحدى المهارات الأساسية للحياة وعاملاً حاسماً في النجاح والبقاء للمؤسسات والأفراد على حد سواء، إلى جانب كونه عاملاً مهماً في عملية البناء والتطوير والاستقرار.

يستهدف المنتدى الانتقال من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة.