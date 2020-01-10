حملته بين يديها ميتاً 9 أيام.. القردة نايمبي تقول لابنها وداعاً

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

بعدما ظلت تحمله بين يديها لمدة تسعة أيام بعد أن فارق الحياة، ودّعت قردة من فصيلة البونوبو في حديقة حيوان مدينة فرانكفورت الألمانية ابنها النافق.

وأعلنت حديقة الحيوان على صفحتها على «فيس بوك» اليوم أن القردة نايمبي حملت ابنها زيكومو منذ أن فارق الحياة في ليلة رأس العام الجديد حتى أمس، مضيفة أن فريق رعاية الحيوانات بالحديقة تمكن الآن من إخراج جسد القرد النافق من الحظيرة.

ولم يتضح بعد سبب نفوق صغير القرد.

وبحسب بيانات متحدثة باسم الحديقة، فإن حمل القردة العليا لأبنائها المتوفين سلوك طبيعي تماماً لديها، موضحة أن الأم وكذلك باقي أفراد القطيع يودعون بذلك المتوفى.

