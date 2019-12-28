مشاهير الغناء العربي يستقبلون العام الجديد مع جمهورهم في الإمارات

المصدر: حياة الحرزي - دبي

عروض متنوعة ومفاجآت بالجملة تحملها الإمارات لقاطنيها وزوارها هذا العام، الساعين وراء الدهشة والباحثين عن تجارب ترفيه متفردة احتفالاً بانقضاء عام 2019 وحلول عام جديد، قد يبدو للكثيرين واعداً برزنامة مغامرات مثيرة وفعاليات مبهرة تنضم إلى قائمة من الخيارات الفنية المهمة، القادرة على اجتذاب الكبار والصغار، إذ تزخر احتفالات رأس السنة هذا العام بقائمة من الحفلات الفنية التي تجمع مجدداً نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، بعشاقهم ومتابعيهم في الإمارات، بعد أن تم الكشف أخيراً عن أسماء النجوم والمشاهير العرب الذين سيؤثثون أجواء المرح وفضاءات البهجة على امتداد مدن وإمارات الدولة هذا العام.

تامر حسني ونانسي عجرم

يواصل الفنان المصري تامر حسني تكريس حالة فنية خاصة في الأوساط الجماهيرية الشابة عربياً، وها هو اليوم يضيء الواجهة البحرية لجزيرة المارية في أبوظبي، التي أعلنت أخيراً استضافته لإحياء حفل فني ضخم في استقبال العام الجديد 2020، وسيطل النجم المصري هذه المرة رفقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم بتاريخ 31 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 7 مساءً، بمصاحبة مجموعة من عروض الألعاب النارية التي تكرس وجهاً من وجوه احتفالات العاصمة أبوظبي بالسنة الجديدة.

نجوى كرم في رأس الخيمة

شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم، ستكون على موعد جديد مع جمهورها في رأس الخيمة، لتتشارك فرحة استقبال السنة الجديدة 2020 مع عشاقها ومتابعيها في الإمارات.

وكانت النجمة اللبنانية الوفية لمواعيدها الجماهيرية والفنية الحافلة بالمفاجآت على امتداد إمارات الدولة قد صرحت في آخر لقاء جمعها بالصحافة في رأس الخيمة، عن سعادتها بالاستقبال والترحيب الكبيرين اللذين قوبلت بهما في الإمارة وتحمسها لملاقاة جماهيرها في رأس الخيمة، في الوقت الذي تحمست النجمة لاختيارها من قبل شركتي «روتانا» و«مرجان» لإحياء حفل ليلة رأس السنة في رأس الخيمة وطرح اسمها من بين قائمة طويلة من النجوم العرب لإحياء هذه المناسبة الاستثنائية التي ستقام هذه المرة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، لتشمل عرضين كبيرين للألعاب النارية التي ستتضمن هذا العام العديد من العناصر الجديدة، لعل أبرزها إذهالاً استخدام طائرات ضوئية من دون طيار، التي تنوي بها إمارة رأس الخيمة تسجيل إنجازين جديدين سيدرجان ضمن موسوعة «غينيس للأرقام القياسية».

وتبدأ فعاليات الاحتفال برأس السنة من الساعة 7 مساءً، لتستمر حتى الساعة 3 فجراً. وجاء الإعلان عن الحدث خلال مؤتمر صحافي كشف عن تفاصيل احتفالات إمارة رأس الخيمة بالعام الجديد، التي يجري التخطيط لها لتكون الأكثر تميزاً وإبهاراً على الإطلاق. في الوقت الذي أفادت مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يستقطب الحفل أكثر من 1000 إلى 1300 ضيف من مختلف أرجاء المنطقة، سينضمون لمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في الإمارة.

وليد الشامي نجم «الحمرا»

أما النجم الثاني الذي وقع عليه الاختيار هذا العام لإحياء احتفالات ليلة رأس السنة 2020 في «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، فهو المغني والملحن العراقي والنجم الصاعد وليد الشامي، الذي من المتوقع أن يجذب شريحة مهمة من الجماهير بمجموعة مختارة من أغانيه التي لاقت رواجاً واسعاً بين فئات الجمهور الشاب، أهمها أغنية «أخبارو» وأغنية «هلا هلا» و«يردون» وغيرها، وتبدأ فعاليات الحفل الذي سيقام الثلاثاء 31 ديسمبر في الساعة 8 مساء.

ناصيف زيتون في «دبي أوبرا»

لا تنتهي أجندات الفرح والبهجة ولا تفاصيل الإبهار في دبي، التي عودت سكانها وزوارها على المفاجآت الجديدة كل عام، فإلى جانب العروض الراقصة والفعاليات العامة والألعاب النارية المبهرة التي تجوب الإمارة كل مرة، خصصت الإمارة مساحة ترفيه خاصة لعشاق الفن ومتذوقي الكلمة الجميلة لتستقطب هذا العام الفنان السوري الصاعد ونجم الجيل الشاب ناصيف زيتون لإحياء حفل فني ساهر سيجمعه بمحبيه على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، التي ستكون فرصة للاستمتاع بجديد الفنان وأشهر أغانيه. وقد بادر الفنان لنشر ملصق إعلاني للحفل على صفحته الشخصية على موقع «إنستغرام»، دعا فيه جمهوره إلى فعاليات الحفل محققاً تفاعلاً واسعاً بين أوساط الشباب، الذي عبر عن مفاجآته وتحمسه لهذه المناسبة، وحرصه على متابعتها ليلة رأس السنة في دبي أوبرا في الساعة 10:30 مساءً.

نجوم العالم ضيوف «ياس»

إلى جانب كوكبة مختارة من النجوم العرب، تزخر احتفالات رأس السنة هذا العام بقائمة من أشهر نجوم ومشاهير الموسيقى حول العالم، إذ يستضيف ميدان «دو» بجزيرة ياس بأبوظبي في 31 ديسمبر، أحد أكثر الفنانين شهرة في العالم، وهو المغني وكاتب الأغاني والمنتج الأميركي «برونو مارس» الحائز 11 جائزة غرامي، والذي حققت مبيعاته أرقاماً قياسية تجاوزت 130 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، ويأتي هذا الحفل الكبير ليكون جزءاً من مهرجان «ريزوليوشن» الترفيهي، الذي تقدمه du Live وتنظمه شركة فلاش للترفيه، ليتضمن أنشطة مليئة بالمتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة.