واجهة المجاز المائية تستعد لاستقبال 2020 بعرض ضخم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الشارقة، أنها ستستقبل العام 2020، بعرض ضخم للألعاب النارية في ليلة رأس السنة.

وسيستمر العرض لـ 10 دقائق سيطلق من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية، تليها لوحات بصرية جمالية ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى.

وقالت المدير العام لواجهة المجاز المائية مروة عبيد الشامسي: «لقد تمكنت واجهة المجاز المائية عبر الأعوام الماضية من أن تصبح واحدة من أهم الوجهات التي تستقطب الزوار للاحتفال بالعام الجديد، إذ استقطبت خلال العامين الماضيين آلاف الزوار الذين استمتعوا بالعروض النارية الضخمة التي أنارت سماء الشارقة».