إبراهيم الكوني في ضيافة اتحاد كتّاب الإمارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الأديب الليبي إبراهيم الكوني في أمسية بعنوان: «أدب الصحراء.. الهوية والرؤية والاستشراف» يديرها الروائي شاكر نوري.

تنظم الأمسية مساء السبت في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر الاتحاد على قناة القصباء في الشارقة.

يشار إلى أن الروائي والكاتب إبراهيم الكوني حاصل على الماجستير في العلوم الأدبيّة والنقدية عام 1977 من معهد غوركي للآداب في موسكو، وله ما يزيد على 83 كتاباً في الرواية والقصة والمقال والنصوص الأدبية، إضافة إلى الدراسات النقدية واللغوية، كما نال 15 جائزة دولية عن إنتاجه الأدبي والنقدي.