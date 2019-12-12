«الكويت المسرحي» ينطلق بـ «ميعاد».. ويحتفي بـ 10 روّاد

المصدر: الكويت - رويترز

أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة الـ20 من مهرجان الكويت المسرحي، أول من أمس، على مسرح الدسمة بمشاركة ستة عروض.

شارك في تقديم حفل الافتتاح الممثل داوود حسين والإعلامية نورة عبدالله، وتابع الحضور، من مسرحيين وإعلاميين وجمهور، عرض «ميعاد» من تأليف نادية القناعي وإخراج ميثم بدر.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس ورئيس المهرجان، بدر الدويش، في كلمة الافتتاح: «يضم المهرجان عروضاً تعكس الحركة المسرحية ورؤية فنية تثري المشهد الثقافي الفني، وتثمر شباباً وفكراً خلاقاً، كما نطمح الى أن يكون هذا المهرجان همزة وصل لا تنقطع وجسراً تعبر عليه مواكب الإبداع».

وكرم المهرجان 10 من رواد المسرح، هم الإعلامية أمل عبدالله، والكاتب بدر محارب، والممثل حسن القلاف، والمخرج رمضان علي، والممثل عبدالعزيز الهزاع، والإعلامي صالح الغريب، والمخرج عبدالعزيز المسلم، والممثل محمد العجيمي، والممثلة هدى حسين، إضافة للكاتب السعودي فهد الحارثي.

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عروض تشارك في

الدورة الـ20 للمهرجان

التي تتواصل حتى 18

الجاري.