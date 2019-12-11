50 مصمماً في ضيافة «مول الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مول الإمارات في دبي، خلال الشهر الجاري بالتزامن مع موسم الأعياد، أكثر من 50 مصمّماً ومصمّمة من الشرق الأوسط سيجتمعون في فعالية ELEVATE لتقديم ابتكاراتهم من الملابس وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات وديكور المنزل والمجوهرات.

وتتضمن الفعالية حلقات حوارية وأنشطة مختلفة، بالإضافة إلى دورات تدريبية حول أحدث التوجهات والتصاميم الرائجة في عالم الموضة، وغيرها من المقابلات والفعاليات للعلامات التجارية المشاركة.

وتعمل الفعالية على استقطاب الزوار للتعرّف إلى المصمّمين وابتكاراتهم وخلق فرص تواصل وتفاعل مع مختلف أفراد المجتمع من عملاء ومصمّمين محترفين وخبراء في مجال الأزياء والتصميم.

ويشارك المصمّم العالمي رامي قاضي في الفعالية، ناقلاً تجربته إلى المصممين الصاعدين. ويعد المصمم اللبناني - الأميركي رامي قاضي، أحد أهم الأسماء في عالم الموضة والأزياء في المنطقة والعالم. وبهدف إثراء تجربة الزوار والعملاء، ستستضيف الفعالية أيضاً مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الموضة، مثل زينب الحلو المعروفة باسم Fashion Pirate إلى جانب نخبة من الشخصيات المعروفة في عالم الموضة والأزياء بالمنطقة.

من ناحيتها، قالت مديرة التسويق للمنطقة الشرقية لمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية» ندى أبوصعب: «سعداء باستضافة مفهوم ELEVATE المبتكر، لنؤكد مكانة مول الإمارات كمنصة أساسية لدعم المواهب المحلية، وتشجيعها على عرض تصاميمها الإبداعية من خلالها». وأضافت «انطلاقاً من مهمتنا في توفير تجربة تسوق متميّزة لعملائنا، نحن ملتزمون بتحقيق مفاهيم جذابة وفريدة من نوعها للجميع، وتعتبر ELEVATE واحدة من المبادرات التي نفخر بتنظيمها، بهدف إلهام وتشجيع وتمكين المصمّمين الموهوبين من المنطقة لتحقيق التألق والنمو».

يشار إلى أنه تم ابتكار وإنشاء مفهوم ELEVATE من بياريت يمين ونادين كبارة اللتين حولّتا شغفهما المشترك بالفن والتصميم والأزياء إلى مشروع هادف يسعى إلى توفير الدعم للمبدعين الباحثين عن فرصة للانطلاق في عالم الموضة والأزياء.

وقالت نادين كبارة: «لدينا التزام قوي بدعم المبدعين وتعزيز تأثير التصميم على الثقافة في الشرق الأوسط، لذلك فإننا نسعى لتقديم تجارب فريدة عن طريق تنسيق الابتكارات التي تُلهم الجمهور، وتحتفي بقيمة التصميم». وأضافت «نتطلع في ELEVATE إلى بناء علاقة قوية بين المبدعين وجمهورهم، بهدف مساعدتهم على تحقيق فرص أكبر في الأعمال، ونسعى إلى خلق مصدر إلهام للمبدعين وتقديم فرص لهم للتواصل مع المجتمع بهدف الارتقاء بإبداعاتهم وتصميماتهم الفريدة إلى أفق جديدة تسهم في ترويج وتطوير أعمالهم الفنية».

وتستمر الفعالية حتى 30 ديسمبر الجاري في مول الإمارات.

ندى أبوصعب:

«المركز منصة أساسية لدعم المواهب المحلية، وتشجيعها على عرض تصاميمها الإبداعية».

نادين كبارة:

«نتطلع إلى بناء علاقة قوية بين المبدعين وجمهورهم، بهدف مساعدتهم على تحقيق فرص أكبر في الأعمال».