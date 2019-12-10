بصمة وجه لركوب المترو

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو الأنفاق في غرب اليابان، أنها ستبدأ في اختبار استخدام تقنية التعرف إلى الوجه عند بوابات التذاكر. وقالت شركة أوساكا مترو، أمس، إنها تعتزم إجراء اختبارات تجريبية للتقنية الجديدة - الأولى من نوعها بين شركات تشغيل القطارات في اليابان - في الجيل القادم من بوابات التذاكر.

وسيتم تمكين الركاب في أوساكا من الوصول إلى بوابات التذاكر، من خلال نظام التعرف إلى الوجه في حال تم تسجيل صور لوجوههم بصورة مسبقة.

كما لن يسمح النظام للراكب الذي يرتدي قناعاً أو الذي يغطي إحدى عينيه، بالمرور عبر بوابة التذاكر.

وتهدف الشركة إلى إتاحة نظام التعرف إلى الوجه في جميع محطاتها، بحلول عام 2024، لأن هذه الخطوة ستعزّز راحة الركاب وتقلل من التكاليف.