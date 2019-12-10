عمر العبداللات ومحمد عسّاف في مجاز الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف مسرح المجاز في الشارقة أمسية يحييها الفنان الأردني عمر العبداللات، ومحبوب العرب الفلسطيني محمد عسّاف على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة 10 يناير المقبل، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها المسرح، خلال الفترة بين ديسمبر 2019 وأبريل 2020.

ويشهد التاريخ الفني على الكثير من الإبداعات التي قدّمها الفنانان، فالجمهور ينتظر بفارغ الصبر الاستماع لروائع الأغاني التي أبدع فيها العبداللات خلال مسيرته الطويلة، فمن «يا سعد»، إلى «مشتاق»، وصولاً إلى توليفة من الأغنيات الأردنية ذات الطابع الشعبي والفلكلوري والوطني، كما سيستمتع جمهور المجاز بأغنيات متميزة لمحبوب العرب صاحب «علّي الكوفية»، و«يا طير الطاير»، و«مكانك خالي»، وغيرها من الروائع الغنائية.

فيما خطى الفنان الفلسطيني محمد عساف مشواره من قطاع غزّة إلى العاصمة اللبنانية بيروت متتبعاً حلمه للمشاركة في برنامج «محبوب العرب»، لتفتح له أبواب الشهر على اتساعها، وما ساعده على ذلك حضوره المتألق وخامة صوته الفريدة التي سرعان ما أوصلته إلى الصفّ الأول في الغناء العربي، مقدماً وخلال سنوات أجمل الأغنيات وأعذبها. حلّ النجم الفلسطيني ضيفاً على خشبته في مناسبتين: الأولى كانت في ملحمة عناقيد الضياء عام 2014، والمرّة الثانية برفقة السوبر ستار الفنان راغب علامة.

يشار إلى أن «مسرح المجاز» نجح في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته فعاليات ثقافية عالمية المستوى.