«سيناترا العرب» في ضيافة «أوبرا دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف أوبرا دبي المطرب الفلسطيني، عمر كمال، المعروف بـ«سيناترا العرب»، لإقامة حفله يوم 15 ديسمبر الجاري. وبعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأول Serenade، يقدم كمال عرضه الجديد، الذي يحمل عنوان Show Me the Light ، والذي يتضمن برنامجاً متنوّعاً من الأغنيات العالمية والخاصة. ولد عمر كمال عام 1992 في مدينة نابلس، ودرج منذ نعومة إظفاره على سماع الموسيقى الكلاسيكية والعالمية، كما تعلّم العزف على البيانو وهو في التاسعة من العمر. في سنّ الـ14 حضر مهرجاناً دولياً للموسيقى في ألمانيا، حيث تعرّف أكثر إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية. ومنذ ذلك الحين، اشتدّ حبّ كمال للموسيقى الكلاسيكية، من خلال تلقّي دروس في العزف على الكمان، قبل أن يقرّر التركيز على الغناء والبيانو، ما دفعه إلى تحديد طابعه الموسيقي المعاصر.