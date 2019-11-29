«ياس مول».. عروض ترفيهية وتراثية

المصدر: الامارات اليوم - دبي

يحتفل «ياس مول» باليوم الوطني بإطلاق باقة من العروض الترفيهية والأنشطة العائلية التفاعلية. وخلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى الثالث منه، ستزيّن ألوان العلم الوطني الإماراتي جميع أرجاء «ياس مول»، حيث تضاء بها المجسمات الخارجية التي تجمع بين أشكال الصقور والنباتات، وستزيّن الديكور الداخلي للمركز ليغدو «ياس مول» المكان الأمثل لالتقاط صور رائعة، ومشاركتها عبر تطبيق «إنستغرام» احتفالاً بالمناسبة، وسيستمتع المتسوّقون بمشاهدة العروض الأدائية المباشرة ذات الطابع الإماراتي الأصيل في «قاعة اللؤلؤة»، بما فيها رقصات «العيالة» الإماراتية التراثية، وعروض فرقة «ليوا» الغنائية. وتستمر الأجواء الترفيهية مع العروض الجوالة وعروض الشخصيات المتحركة، التي تستخدم الإيماءات لتسلية الزوار مرتدية أزياءً رائعة بألوان العلم الإماراتي.