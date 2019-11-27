«نايفز أوت» مستلهَم من أغاثا كريستي بلمسات فكاهية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

ربما استوحى فيلم «نايفز أوت» فكرته من أعمال أغاثا كريستي، لكن الكاتبة البوليسية البريطانية ذائعة الصيت لم يكن ليخطر ببالها مثل هذه المعالجة لقصة من قصص الجريمة والغموض، فالفيلم الذي يُطرح في دور العرض الأميركية والبريطانية، اليوم، يترك بصمته على هذا النوع من الأفلام بلمسات معاصرة وفكاهية.

الفيلم من إخراج رايان جونسون، الذي قدم فيلم «ستار وورز: ذا لاست جيداي»، ومن بطولة كوكبة من النجوم، في مقدمتهم دانيال كريج، الذي يلعب دور محقق من جنوب الولايات المتحدة، ويسعى لكشف الحقيقة وراء مقتل مسن ثري غريب الأطوار، يؤدي دوره الممثل الشهير كريستوفر بلامر.

وفي سياق الأحداث، يتطرق الفيلم إلى جوانب أخرى على الساحة في الولايات المتحدة اليوم، منها الهجرة وتمييز البيض.

وقال جونسون: «جعلنا أحداث هذا الفيلم تدور في أميركا اليوم، والفكرة كلها أنه لن يكون بلا عنصر زمني، ولن يكون قصة غامضة قديمة، بل سنخوض في قضايا اليوم».

وأضاف أنه على الرغم من أن الفيلم يطرح قضايا جادة، فإن ذلك يحدث «بطريقة تجعلك تضحك».

وتحدثت الممثلة الكوبية، آنا دي أرماس، عن مشاركتها في الفيلم بدور محوري قائلة: «لم أتخيل قط أن يكون لممثلة لاتينية هذا الوجود الكبير في هذا السيناريو، إنها البوصلة الأخلاقية للقصة وقلب القصة».

بينما أشار الممثل، دون جونسون، المشارك في الفيلم، إلى أن العمل ينطوي على نظرة صادقة وخفيفة الظل «للطريقة التي يتصرف بها بعض الناس مع المهاجرين وأصحاب البشرة الملونة».

وفي إشارة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قالت الممثلة، جيمي لي كيرتس، التي تلعب دور كبرى بنات عائلة القتيل «إنه ليس فيلماً ضد ترامب وليس مع ترامب، إنه حوار عائلي حول القضايا التي تحيق ببلادنا».