مزنة.. نجمة «الأثير» في يوم الطفل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر، خصصت إذاعة الشارقة حلقة عبر برنامجها «الأثير»، سلطت الضوء من خلالها على مكانة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، وقدمت مضموناً يسهم في زيادة الوعي بالاهتمام بالأطفال وقضاياهم، أمس، من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباحاً.

وتهدف الإذاعة من خلال تخصيصها للحلقة التي قدمتها الإعلامية عائشة أحمد الحمودي، والطفلة مزنة نجيب، إلى لفت الانتباه بشكل أكبر إلى حقوق الطفل، والقرارات الدولية التي تتعلق بالطفولة، من خلال حوارات ونقاشات شيقة استضافت فيها مجموعة من الضيوف التربويين والمتخصصين في رعاية الأطفال.

وتضمنت الحلقة فقرات ترفيهية وتعليمية للأطفال، شملت ألعاباً ثقافية تنمي معلومات الأجيال الجديدة اللغوية والمعرفية، وتعزز في نفوسهم حبّ اللغة العربية والانتماء للكتاب، كما فتحت الحلقة المجال أمام الطفلة مزنة، لطرح الأسئلة بشكل مباشر على المتصلين ومناقشتهم حول قضايا متنوعة تهم الأطفال.