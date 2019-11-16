الأرق يرتبط بزيادة مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

المصدر: بكين - رويترز

تشير دراسة حديثة إلى أن الذين يعانون الأرق أو النوم المتقطع ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون أي مشكلات في النوم.

وتابع الباحثون 487 ألفاً و200 شخص في الصين لنحو 10 سنوات، عندما كان عمرهم 51 عاماً في المتوسط. ولم يكن لدى أي منهم تاريخ من أمراض القلب أو الجلطات الدماغية في بداية الدراسة.

وبعد ما يقرب من 10 سنوات من المتابعة، كانت هناك 130 ألفاً و32 إصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية. وكتب الباحثون في دورية علم الأعصاب أن الأشخاص الذين عانوا ثلاثة أعراض للأرق، هي صعوبة النوم أو النوم المتقطع أو الاستيقاظ في وقت مبكر جداً في الصباح، وصعوبة التركيز بالنهار بسبب قلة النوم، كانوا أكثر عرضة 18% للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة مع من لا يعانون أياً من هذه المشكلات. وقال الدكتور ليمينج لي، الذي قاد فريق الدراسة، وهو باحث في جامعة بكين: «تشير النتائج إلى أنه إذا استطعنا مساعدة الذين يواجهون صعوبة في النوم من خلال العلاجات السلوكية، فمن الممكن تقليل عدد حالات السكتة الدماغية والأزمات القلبية وأمراض أخرى».