أصالة تختتم مهرجان الموسيقى العربية

المصدر: القاهرة - رويترز

ودّع مهرجان الموسيقى العربية، الليلة الماضية، جمهوره بحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، شمل توزيع جوائز مسابقات الغناء والعزف للمواهب الصاعدة، وأحيته المطربة السورية أصالة.

أطلت أصالة بفستان بنفسجي اللون من تصميم اللبناني، نيكولا جبران، وقدمت بمصاحبة المايسترو، هاني فرحات، وفرقته باقة من أحدث أغانيها، منها «60 دقيقة حياة» و«نكتة بايخة» و«حاجة متخصكش» و«بنت أكابر» و«مهتمة بالتفاصيل» و«جابوا سيرته» و«خانة الذكريات». كما أهدت الجمهور أغنية «المصطفى» من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم بمناسبة المولد النبوي.

وبالتزامن مع حفل المسرح الكبير، أقيم حفل آخر للمطربة المصرية، حنان ماضي، على مسرح معهد الموسيقى العربية في القاهرة، بمصاحبة المايسترو أحمد عبدالشافي.

وفوق مسرح سيد درويش بالإسكندرية، قدم علي الحجار فاصلاً غنائياً، وسبقته فقرة للمغنية ريهام عبدالحكيم.

وكان المهرجان في دورته الـ28 قد قدم، على مدى 12 يوماً، 37 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 92 فناناً، و22 فرقة موسيقية من سبع دول، هي: لبنان وسورية والأردن والعراق، والمغرب وسلطنة عمان ومصر.

وقال رئيس دار الأوبرا، مجدي صابر، إن دورة هذا العام من المهرجان كانت الأعلى من حيث الإيرادات منذ تأسيسه، واستقبلت 15 ألف زائر.