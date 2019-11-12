«اللوفر أبوظبي» يستقبل مليونَيْ زائر منذ افتتاحه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحتفل متحف اللوفر أبوظبي هذا الشهر بالذكرى السنوية الثانية لافتتاحه، وذلك بعد أن حقق إنجازات كبرى، وأطلق العديد من البرامج، وقدّم عدداً كبيراً من القطع الفنّية والأثرية في قاعات عرضه.

واستقبل اللوفر أبوظبي، منذ افتتاحه عام 2017، أكثر من مليوني زائر من مختلف أنحاء العالم، استمتعوا بمجموعته الغنية التي تسلط الضوء على مختلف الثقافات، ومعارضه الخاصة، التي بلغ عددها ثمانية معارض حتى الآن.

كما عمل المتحف على ترسيخ التزامه برسالته التعليمية، من خلال افتتاحه متحف الأطفال بحلّته الجديدة في يوليو 2019، وهو الأول من نوعه في العالم العربي، واستقبل أكثر من 60 ألف زيارة مدرسية.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «منذ عامين أطلقنا اللوفر أبوظبي هدية من أبوظبي للعالم. وكانت رؤيتنا تكمن في إنشاء متحف عالمي يسلّط الضوء على أوجه التشابه بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال مجموعة كبيرة من القطع الفنّية والأثرية».

وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي، مانويل راباتيه: «في غضون عامين فقط، رسّخ اللوفر أبوظبي مكانته على الساحة العالمية كمساحة للتلاقي والتبادل الثقافي ولإشراك المجتمع في هذا الحوار بين الثقافات».

وقالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في المتحف: «تتيح مواسم اللوفر أبوظبي الثقافية للزوار فرصة التعمّق في اللحظات التاريخية الرئيسة من وجهة نظر عالمية فريدة».