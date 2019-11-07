الراحل جورج مايكل «يعود» بأغنية جديدة

المصدر: لندن - رويترز

طُرحت، أمس، أغنية جديدة سجلها المغني الراحل، جورج مايكل، خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو، قبل وفاته عام 2016، وفيها يتطرق نجم البوب البريطاني إلى آفات المجتمع.

كان مايكل قد سجل الأغنية منذ عام 2012، وتحمل عنوان «ذيس إيز هاو»، وستُقدم في نهاية الفيلم الجديد «لاست كريسماس»، من بطولة إيميليا كلارك وهنري جولدينج. ويستوحي الفيلم أحداثه من أغنيات قدمها مايكل بمفرده، أو عندما كان عضواً في الثنائي الغنائي «وام».

وبزغ نجم مايكل، الذي تعد أعماله ضمن الأكثر مبيعاً على مر العصور، في الثمانينات كأحد عضوَي الثنائي «وام»، وتوفي في 2016 عن عمر 53 عاماً. وقال طبيب شرعي إن مايكل توفي لأسباب طبيعية.

وجاء في بيان أن «الأغنية التي لم تُطرح من قبل، والتي سجلها مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو، هي أول إصدار أصلي له في سبع سنوات، وتتناول الكلمات، التي كتبها النجم بمفرده، آفات المجتمع بأسلوبه المتميز الذي يمزج بين انتقاد الذات والدعابة».