أكثر من ألف لدغة.. بقّ الفراش يحوّل حياة بريطاني إلى كابوس»

يقول رجل بريطاني إنه تعرّض لأكثر من ألف لدغة من بقّ الفراش، رغم المحاولات المتكررة لتخليص منزله من هذه الآفة.

واستعان مايكل جيلتينان (63 عاماً)، وهو مستأجر في مساكن اجتماعية بمنطقة غرينتش جنوب شرقي لندن، بخدمات مكافحة الآفات لزيارة منزله ست مرات، بعدما تسببت هذه الحشرات في حرمانه من النوم، إذ يستيقظ ليجد بقّ الفراش يزحف على جسده.

وتُظهر صور آثار اللدغات على أنحاء متفرقة من جسد مايكل، بما في ذلك وجهه وأخمص قدميه.

وقال مايكل لصحيفة «مترو»: «بمجرد أن أحاول النوم مجدداً، أشعر بشيء يزحف عليّ. إنه أمر مروّع، فلم أواجه شيئاً كهذا طوال حياتي».

وتسببت اللدغات في إصابته بجروح نازفة، كما اضطر إلى وضع ملابسه في صناديق. ورغم مطالبة أفراد عائلته بنقله إلى منزل آخر، أُبلغوا بأن ذلك غير ممكن.

وأوضح مايكل أن المشكلة زادت معاناته، خصوصاً أنه يعاني الاكتئاب والقلق، فضلاً عن إصابته بداء السكري من النوع الثاني.

من جانبه، قال مجلس غرينتش إنه لا يستطيع التعليق على الحالات الفردية، لكنه أشار إلى أن التعامل مع بقّ الفراش يُعد أمراً بالغ الصعوبة.

وأضاف متحدث باسم المجلس: «يمكن أن تكون حالات تفشي هذه الآفة مزعجة للغاية، ونحن نتفهم الأثر الذي قد تتركه على السكان. ورغم أننا لا نستطيع التعليق على حالات فردية، فإن مكافحة بقّ الفراش عملية صعبة للغاية».

وتابع: «نقدم خدمات مجانية لمكافحة الآفات للمستأجرين في المساكن الاجتماعية التابعة لنا، لكن ضمان أفضل فرص نجاح المعالجة يتطلب تعاون المستأجرين والسماح لفرق المكافحة بدخول منازلهم».

وأشار المجلس إلى أن بقّ الفراش قد ينتشر عبر المقتنيات الشخصية، داعياً السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية، من بينها تجنب وضع حقائب السفر على الأسرّة، وفحص الأثاث المستعمل قبل إدخاله إلى المنازل.