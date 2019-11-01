«دبي للياقة».. روزنامة حافلة بالتحدي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ تحدي دبي للياقة 2019 منتصفه ومازال محافظاً على زخمه الكبير، حيث تتضمن الفعالية المستمرة 30 يوماً أنشطة كثيرة لتعزيز اللياقة التي تشمل المدينة بكاملها، إضافة إلى كثير من الحصص التدريبية المتاحة حتى 16 من نوفمبر الجاري. وبهذا، يتيح تحدي دبي للياقة لكل سكان الإمارة اتباع نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وسيحوّل تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد x3030 الطريق السريع الشهير في دبي إلى مسار للجري يوم الجمعة، الثامن من نوفمبر الجاري. وستكون هذه المرة الأولى التي يتمكّن فيها سكان الإمارة من الركض على جزء من الطريق السريع، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة معاً. يشار إلى أن التسجيل المسبق ضروري للمشاركة في هذه الفعالية المجانية عبر PlatinumList وأن سباق الخمسة كلم متاح لجميع الأعمار ومستويات اللياقة، فيما خُصّص سباق الـ10 كلم لمن يبلغون الـ18 وما فوق الذين يتعيّن عليهم إتمامه خلال 80 دقيقة أو أقل.

تحديات متنوّعة

وتوفر قريتا اللياقة «كايت بيتش»، «فستيفال سيتي مول»، أنشطة وتحديات يمكن المشاركة فيها مجاناً، حيث تفتح قرية فستيفال سيتي مول للياقة، برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«فيتبيت» والفطيم أبوابها من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً من الأحد حتى الأربعاء، ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل من الخميس إلى السبت، وتضمّ عدداً من المناطق الزاخرة بالأنشطة التي تناسب الأفراد من كل الأعمار ومستويات اللياقة. وسيتاح لكل المشاركين في أنشطة منطقة المهارات من ديوا 3030X التي تستمر ساعتين الفوز بجوائز قيمة كل يوم، إلى جانب جائزة كبرى هي عبارة عن بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم من دبي فستيفال سيتي. ويمكن للمشاركين التوجّه إلى منطقة اللياقة ومنطقة الذكاء الاصطناعي من «فيتبيت» للإسهام في تحقيق هدف «فيتبيت» بتسجيل مليار خطوة خلال 30 يوماً. وستقام على ممشى القرية في الهواء الطلق أنشطة عدة، من بينها عرض «تخيل» IMAGINE بالتعاون مع «فيتنس فيرست»، أو يمكنكم التوجّه إلى مركز غرفة دبي لركوب الدراجات، حيث يمكن للزوار استئجار دراجة هوائية لبلوغ غرفة دبي للرياضات الشاطئية على شاطئ مرسى، التي تقدم مجموعة أنشطة تستمر من الساعة الثالثة إلى السابعة مساءً.

عقبات الطين

وتفتح قرية «كايت بيتش» للياقة برعاية «إينوك»، بالتعاون مع «اتصالات» و«مراس» أبوابها من الأحد إلى الأربعاء من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة السابعة صباحاً إلى 11 مساءً. وتتضمن القرية 10 مناطق مختلفة تراعي كل الاهتمامات ومستويات اللياقة، حيث يمكن المشاركة في مجموعة حصص بقيادة مدرّبين على مسرح اتصالات الرئيس وتجاوز عقبات من الطين في قرية «مادر فيلدج» من «إينوك»، أو الاسترخاء في منطقة «طيران الإمارات» لليوغا والتأمل، أو الاستمتاع بصوت تكسّر الأمواج فيما تمارس الرياضة في صالة رياضة بريدجستون الشاطئية المفتوحة. وإذا رغبتم في الانتعاش بعد التمارين، توجهوا إلى إحدى محطات مونفيزو للترطيب، أو إلى محطة «بوكاري سويت ميتابوليك بوستر بار» الموجودة في القرية.

فعاليات مسلية

ستسهم فعاليات متنوعة ومسلية أخرى تقام هذا الأسبوع في جمع سكان الإمارة حول الرياضة واللياقة، من بينها فعالية دبي بينك رايد، وتحدي مرسيدس بنز، ونصف ماراثون دبي فستيفال سيتي. كما يمكن لمحبي WWE لقاء نجمة المصارعة بيكي لينش التي ستزور مشجّعيها الصغار في «حيّ اللياقة» في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، اليوم، وتقيم لهم حصة تدريبية ممتعة حافلة بالحركة.

10 فعاليات

تستضيف دبي العشرات من الأنشطة والفعليات، التي تشمل عموم الأنواع الرياضية. في ما يلي 10 منها:

1 «حي اللياقة»

شاركوا نجمة WWE بيكي لينش، ضمن إطار الأنشطة والأركان الترفيهية المختلفة مع الأطفال والعائلات في «حي اللياقة» في مستشفى الجليلة.

2 «سبينس دبي»

شاركوا في السباق التحضيري الثالث والأخير لتحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية الممتد على مسافة 85 كلم. في مسار القدرة للدرّاجات اليوم.

3 «ترايثلون في حتا»

تمتعوا بمناظر حتا الطبيعية فيما تسبحون في مياه سد حتا وتركبون الدرّاجات الهوائية على الطرقات الجبلية الوعرة أو تمارسون رياضة الجري على المنحدرات في نادي حتا الرياضي

4 «تحدي مرسيدس بنز»

يشارك في هذا التحدي 100 فريق من لاعبَين اثنين إلى أربعة، عليهم إتمام سبعة تحدّيات مخبأة في عدّة مواقع من دبي، لربح جائزة قيّمة هي سيارة «مرسيديس بنز» GLC 200 الجديدة كلياً في مركز خدمة مرسيدس-بنز القوز

5 «مرموم الكبير»

يشارك في السباق التحضيري لسباق المرموم الكبير هواة الركض من أنحاء العالم ويضمّ مسارات لمسافة 300 كم، و100 كم، و50 كم في محمية المرموم الصحراوية.

6 «دبي بينك رايد»

تستقبل الفعالية المشاركين كل من هم فوق سن الـ15 للتعرّف إلى أهمية الكشف المبكر عن المرض، بشكل منتظم لاكتشاف السرطان في مراحله الأولى كايت بيتش، خلف سنسيت مول.

7 «سباق سيغنا بارك ران»

يدعو «سيغنا بارك ران» للمشاركة في سباق مليء بالمرح في السبت الأول من كل شهر، للحفاظ على اللياقة البدنية. هذا السباق بالمجان ومفتوح أمام الجميع من كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، مع خيارات لمسافة 2.5 كم، ومسافة خمسة كم في كايت بيتش.

8 «رحلة دبي الكبرى»

هذه الفعالية موجهة لمحبي ركوب الدرّاجات الهوائية من الأصدقاء والعائلات، حيث يمكن الاختيار بين مسافات تراوح بين خمسة كلم، أو 10 كلم، أو 20 كلم في مدينة دبي الرياضية.

9 «يوغا»

زوروا القرية العالمية التي أعيد افتتاحها حديثاً ومارسوا اليوغا في الهواء الطلق، وشاركوا في حصة تمدّد و«أساناس» في القرية العالمية.

10 «صحة نفسية»

انضموا إلى الخبير بالصحة النفسية والذهنية، زارين داداتشانغي، الذي سيحمل المشاركين في رحلة إلى الاسترخاء التأملي، من خلال تمارين التنفس والأصوات الهادئة.