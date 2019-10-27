5 فوائد مذهلة للرمان

المصدر: برلين - د ب أ

يعد الرمان من الفواكه المفضلة لدى كثيرين، لكن ما قد لا يعرفه هؤلاء أن الرمان ثمرة غنية جداً بالعناصر الغذائية المهمة للصحة، والتي أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى عدد من قيمة تلك الثمرة العجيبة:

تقوية جهاز المناعة

الرمان غني جداً بمضادات الأكسدة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها على مقاومة البكتريا والفيروسات، ويفوق الرمان الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بثلاث مرات.

تنظيف الأوعية

له تأثير قوي على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد تناول الرمان بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر ترسبات الأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم

من خلال تحرير الأوعية من الترسبات ينخفض ضغط الدم تلقائياً؛ إذ يتدفق الدم دون عوائق.

معالجة التهاب المفاصل

تعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان مهمة أيضاً لمعالجة الالتهابات، حتى إن دراسة أظهرت فائدة للرمان في علاج حالات التهاب المفاصل، وتقليل الألم بشكل كبير.

محاربة الخلايا السرطانية

أظهرت العديد من الدراسات قدرة للرمان على محاربة الخلايا السرطانية، وأثبتت دراسة أجريت عام 2012 أن الرمان ساعد على الحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا.