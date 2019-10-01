المصابون باضطرابات الخصوبة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال باحثون من السويد، إن الرجال المصابين باضطرابات في الخصوبة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا. وقدّم الباحثون من خلال دراستهم بعيدة المدى أقوى دليل حتى الآن على وجود مثل هذه العلاقة.

ووفقاً للباحثين، فإن الرجال الذين أنجبوا أول أطفالهم بعد عملية تخصيب اصطناعي كانوا بعد قرابة عقدين من عملية التخصيب أكثر تعرضاً بنسبة 30 إلى 60% للإصابة بسرطان البروستاتا، مقارنة بغيرهم من الآباء.

وقالت كبيرة أطباء قسم جراحات الذكورة في مستشفى مونستر الجامعي بألمانيا، زابينه كليش، إن «اضطرابات الخصوبة هي في الغالب أكثر من مجرد مشكلات ثانوية أثناء فترة التناسل».

يشار إلى أن سرطان البروستاتا في ألمانيا هو أكثر الأورام الخبيثة التي تصيب الرجال، وبفارق كبير عن السرطان التالي، حيث يتم الكشف في ألمانيا عن نحو 60 ألفاً من مثل هذه الأورام سنوياً، ويموت نحو 12 ألف رجل كل عام بهذا المرض. ويصيب العقم نحو 8% من الرجال في الدول الصناعية.