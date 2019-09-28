دور عرض أميركية تحظر الأقنعة في عروض «الجوكر»

المصدر: كولورادو - رويترز

قررت سلسلة دور عرض لاندمارك السينمائية، منع دخول متفرجين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم «الجوكر»، بعد أن عبرت أسر شهدت إطلاق نار جماعي خلال عرض أحد أفلام الرجل الوطواط (باتمان) في كولورادو عام 2012، عن مخاوفها.

وقالت سلسلة دور العرض التي تدير 52 دار عرض، في 27 مدينة، إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم، باعتباره «إنجازاً سينمائياً». لكنها أضافت «لن يسمح بأقنعة ووجوه مطلية أو أزياء داخل دور عرضنا». ويبدأ عرض الفيلم في الرابع من أكتوبر المقبل.

وتنضم دور لاندمارك إلى سلسلة دور العرض (إيه.إم.سي) الأكبر في البلاد، والتي حظرت الأقنعة في دور العرض منذ واقعة إطلاق النار الجماعي في كولورادو التي راح ضحيتها أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين.