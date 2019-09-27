«إيه إي آر» يفتتح أبوابه في «دبي المالي العالمي»

المصدر: الامارات اليوم

يفتتح «لاونج إيه إي آر» أبوابه، اليوم، في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، وعلى مساحة تمتد لأكثر من 20 ألف قدم مربعة، ليطرح بذلك أطول منصة تقديم مشروبات في المدينة بطول يفوق 100 قدم.

تم ابتكار الاسم، الذي يحمل الأحرف A.E.R من جملة An Experience to Remember في دلالة على تقديمه لتجربة لا تنسى. ويتمتع «اللاونج» الجديد بامتداده على أركان مختلفة، لكل ركن منها سمة معينة، فمنها الداخلي الرومانسي، ومنها الخارجي المريح، بلمساته الخضراء وجلساته الممتدة على طول التراس، الذي يطلّ على أفق دبي الساحر.

أما بالنسبة للمأكولات التي يقدّمها فقد ارتقى «اللاونج» الأحدث في المدينة، بتجربة الطعام الخاصة به، لتشمل أطباقاً عالمية غير تقليدية مثل طبق السوشي مع الذهب، الذي يعد الأول من نوعه في المدينة، كما يقدم اللاونج مأكولات أخرى شهية، مثل سلطة الساشيمي الخاصة، وشرائح لحم الواغيو، ومجموعة الديم سم بنكهات متنوعة أبرزها ديم سم بلحم الآنجس، وغيرها من الأطباق مثل خبز الفلاتبريد الشهي.

ويقدّم «اللاونج» مجموعة من مشروبات الموكتيل التي تحمل لمسات مختلفة عن المألوف، مثل مشروب «أرابيان ميول» بخلطته الفريدة من التوابل ونكهة «إيه إي آر» الخاصة، إضافة إلى موكتيل «رويال ساور» المزيّن بالزعفران، الذي يتم تقديمه بأسلوب عربي أصيل في إناء من الفضة الفاخر. كما يقدّم «اللاونج» فنان الشيشة، بلاك جي، الذي سيغير من مفهوم الشيشة التقليدي لدى الجميع ويقدم تجربة تبهر الزوار.