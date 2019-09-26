خليفة بن محمد يستقبل وفداً من جمعية الإمارات للإنترنت الآمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس جمعية واجب التطوعية، وفداً من جمعية الإمارات للإنترنت الآمن برئاسة الدكتور عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث قدّم له الوفد شهادة عضوية الجمعية الفخرية، لما حظيت به من دعم كبير من قبل الشيخ خليفة بن محمد لكي تحقق الجمعية أهدافها النبيلة، والتي تتمحور حول حماية الأطفال من الاستخدام غير الآمن للإنترنت.

وأكد الدكتور عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية الدعم الفردي والمجتمعي والمؤسسي لرؤية ونشاطات الجمعية التي تسعى إلى توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال، وذلك تماشياً مع توجهات قيادتنا الرشيدة، والتي من شأنها تحقيق مساعي وطموحات رؤية الإمارات 2021، موضحاً أن دور الجمعية مكمل لدور المؤسسات المعنية بحماية أفراد المجتمع، وتهتم بشكل خاص برد الجميل للدولة من خلال خبرات تطوعية انضمت كأعضاء للجمعية غير الربحية، حيث تتوافر في الجمعية طاقات بشرية بالاختصاصات كافة، التي تتعلق بأمن المعلومات والمشكلات الناتجة عنها في الجوانب الاجتماعية والنفسية.

وأشاد المحياس بالجهود الحثيثة التي يبذلها الشيخ خليفة بن محمد في دعم وتطوير مشاريع ومبادرات وبرامج الجمعية لتعزيز الثقافة الأمنية للأطفال، والاستخدام الآمن للإنترنت، وخلق مستقبل إلكتروني آمن للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها في العالم الافتراضي.