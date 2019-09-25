6 شعراء إماراتيين وسعوديين يتغنون بعيد المملكة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

جمع مجلس الحيرة الأدبي في الشارقة ستة شعراء إماراتيين وسعوديين، احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربيّة السعوديّة، في أمسية رسموا خلالها لوحةً زاهية بالإشادة بقادة البلدين، وتأكيد قوّة التحالف وثوابت الدفاع عن الأوطان، ومجد السعوديّة والإمارات كحصنين منيعين.

وحظيت قصائد الأمسية، التي حضرها رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله العويس، ومدير مجلس الحيرة الأدبي، الشاعر بطي المظلوم، بتفاعل لافت من جمهور الشعر الحاضر. ورسم الشاعر السعودي علي السبعان لوحةً حاور فيها الشاعر الإماراتي علي الخوار، على البحر والقافية نفسيهما، وتميزت قصيدة السبعان بقوة معانيها وصورها المستوحاة من المحبة والانسجام بين الإمارات والسعودية. أما الشاعر الإماراتي سعد مرزوق الأحبابي، فعددت أبياته فضائل التحالف بين البلدين.

وامتلأت قصيدة الشاعر السعودي محمد دايل القرني، بمضامين وصور عذبة.

وشارك الشاعر الإماراتي محمد هاشم الشريف، بقصيدة تفتخر بالقادة والشعب، وتستذكر القادة الذين أسسوا البلدين.

أما الشاعرة بلقيس الشميري، فعرضت صورة البلدين المتحابين بمهارة لافتة. وجاءت قصائد الشاعر السعودي والإعلامي، راشد القناص، هادرة على موسيقى سريعة، تغنى فيها بالوطن، مستخدماً مفردات قوية، تدل على وقوف الجميع صفاً واحداً للدفاع عنه.