بالصور.. كيف احتفل العالم بـ«باتمان» في عيده الـ 80؟

المصدر: سيدني - رويترز

أضيئت مبان عدة حول العالم، الليلة الماضية، بإشارة الخفاش الشهيرة للاحتفال بمرور 80 عاماً على أول ظهور للبطل الخارق لـ«دي سي كوميكس» «باتمان».

وأظهرت الصور التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مباني ومعالم أضيئت بالرمز الأيقوني في ملبورن وطوكيو وجوهانسبرغ وبرلين ونيويورك، من بين مدن أخرى. كما ارتدى الآلاف من محبي الشخصية ملابسه وقناعه الشهير.

وعلى موقعها عبر الإنترنت، قالت «دي سي كوميكس» إنها تعاونت مع آلاف تجار تجزئة لبيع الكتب المصورة، ومحال بيع الكتب والمدارس والمكتبات في جميع أنحاء العالم لاستضافة الأحداث التي تحيي الذكرى.

ومنذ ظهوره للمرة الأولى في سلسلة «ديتيكتف كوميكس» في عام 1939، أصبح باتمان أحد أشهر الشخصيات الخارقة في العالم.

وقدم باتمان الإلهام للعديد من الأفلام، التي امتدت من الستينات وحتى يومنا هذا، والتي ارتدى فيها آدم ويست وجورج كلوني وكريستيان بيل، من بين آخرين، بدلة الخفاش.