في زفاف ميشا نونو.. مشاهير فوق العادة

المصدر: روما - رويترز

انضم الأمير هاري وزوجته ميغان إلى عدد كبير من المشاهير، أمس، لحضور حفل زفاف مصممة الأزياء، ميشا نونو، في فيلا إيطالية تعود إلى القرن الـ17 تطل على مدينة روما. وسافرت إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر من الولايات المتحدة للانضمام إلى قائمة الحاضرين البارزين، التي شملت المغنية كاتي بيري وصديقها أورلاندو بلوم، ومقدم البرامج التلفزيونية البريطاني جيمس كوردن، والأميرتين البريطانيتين يوجيني، وبياتريس.

وينسب لنونو، التي تتزوج من قطب النفط الأميركي، مايكل هيس، تعريف الأمير هاري بالممثلة الأميركية السابقة ميغان، عام 2016.

وتزوج هاري وميغان، العام الماضي وأنجبا طفلهما الأول في مايو الماضي. وقالت وسائل إعلام بريطانية إنهما لم يُحضِرا طفلهما إلى روما لحضور حفل الزفاف.