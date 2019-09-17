السلمندر العملاق يأسر قلوب اليابانيين

المصدر: برلين - د.ب.أ

هوس اليابان بالشخصيات الجالبة للحظ أخذ منحى أكثر غرابة، أخيراً، حيث يمكن رؤية المزيد والمزيد من الأشخاص في حالة عشق مع عملاق السلمندر المحشو. وتبدو هذه الدمى المحشوة تماماً مثل حيوان السلمندر الحقيقي، حيث لديها عيون صغيرة للغاية، وأربع أصابع في كفوفها الأمامية، وخمس في أرجلها الخلفية، وهي ليست فكرة الأطفال عن الدمية المحشوة التي عادة ما يتخذونها صديقاً.

إلا أن الحوض البحري الذي يضم العديد من هذه الحيوانات البرمائية الرفيعة الشبيهة بالسحلية، أحدث ضجيجاً عبر اليابان، منذ بدأ بيعها بخمسة أحجام، من 19 سنتيمتراً مقابل 930 ين (8.8 دولارات) إلى 170 سنتيمتراً مقابل 25 ألفاً و720 ين (242 دولاراً).

ومن بين المفردات الـ24 مفردة المتعلقة بالسلمندر «المخيفة، ولكنها لطيفة»، التي تباع في متجر الهدايا بحوض كيوتو البحري، كانت دمى السلمندر المحشوة هي الأكثر شعبية حتى الآن.

والنماذج التي كان عليها تهافت في الحوض البحري كانت قريبة من حجم السلمندر العملاق الحقيقي، وهو أحد أكبر الحيوانات البرمائية في العالم، ويراوح طوله بين 80 و150 سنتيمتراً.

ومن بين الأماكن القليلة التي يقطنها السلمندر العملاق، نهر كامو، الذي يمر عبر مدينة كيوتو. وعند دخول حوض كيوتو البحري، يرى الزوار أكثر من 12 سلمندراً عملاقاً حيّاً. ويضم الحوض البحري ما يصل إلى 21 سلمندراً عملاقاً، وكذلك بطاريق ودلافين وفقمات وغيرها من الحيوانات.