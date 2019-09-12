الإضاءة الملائمة «تُسعد» الشعاب المرجانية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعتبر الشعاب المرجانية الملونة إضافات جميلة لحوض السمك ذي المياه المالحة. لكن للحفاظ على لونها لفترة طويلة، ينبغي توفير الإضاءة الملائمة لها، أو قد تتضور جوعاً حتى تموت.

والشعاب المرجانية هي في الواقع حيوان وليست نباتاً، وتتعايش مع الطحالب التي تجاورها. وبعملية التمثيل الغذائي تنتج الطحالب مكونات السكر والأحماض الأمينية، وهي مغذيات تحافظ على الشعاب؛ لذا التغذية الإضافية ليست ضرورية في حال توفير الإضاءة الصحيحة، بحسب خبير الأحواض البحرية، شتيفان شمولتسينغ. غير أن الإضاءة تختلف من نوع لآخر؛ فعلى سبيل المثال تتطلب الكثير من الشعاب المرجانية مزيجاً من الإضاءة الزرقاء والبيضاء. وتشعر معظم الشعاب المرجانية بالراحة، في المياه التي تبلغ درجتها من 24 إلى 26 درجة مئوية.