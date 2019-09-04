«ساهو».. 40 يوماً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نشرت «تو فور 54» صوراً حصرية من وراء الكواليس ظهر فيها النجم الهندي العالمي برابهاس والنجمة البوليوودية الشهيرة شرادا كابور، وذلك أثناء تواجدهما في موقع تصوير الفيلم الهندي التيلوغي «ساهو» في أبوظبي. وطرح هذا الفيلم بدور العرض في 29 أغسطس الماضي.

وتم تصوير مشاهد فيلم الحركة «ساهو» في مواقع مختلفة في أبوظبي على مدى 40 يوماً، بمشاركة طاقم عمل ضمّ 450 خبيراً إعلامياً من السينما الهوليوودية والبوليوودية والتوليوودية. ويظهر في الصور واللقطات الحصرية طاقم العمل ونجوم الفيلم أمام شاحنات، والفنان برابهاس على دراجة نارية، وتقاطع مزدحم أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم في شوارع أبوظبي.

وينضم «ساهو» إلى قائمة الأفلام الهندية العديدة التي اتخذت من إمارة أبوظبي موقعاً رئيساً لتصوير أحداثها، بما فيها فيلم «بهارات» و«ديشوم» و«تايغر زيندا هاي».

450

خبيراً شاركوا في صناعة

هذا الفيلم.