السائح الياباني "حبيب الكل" في أوروبا.. من هم غير المرغوب فيهم؟

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف استطلاع حديث للرأي أن السائح الياباني مُرحب به للغاية في أوروبا. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم، أن السائحين القادمين من اليابان يتم استقبالهم بحفاوة سواء في بريطانيا أو فرنسا أو فنلندا أو إسبانيا وهو محبب من الجميع.

وحصل السائحون اليابانيون بحسب وكالة الانباء الألمانية "د ب أ" على أعلى نسب في الاستطلاع، حيث ذكر 26% من الفنلنديين و18% من الفرنسيين و12% في كل من ألمانيا وإسبانيا أن اليابانيين هم أكثر السائحين الذين يستقبلونهم بإيجابية في بلادهم.

وفي المقابل، لا يلق السائحون الألمان نفس القدر من الحفاوة، حيث ذكر 6% من الذين شملهم الاستطلاع في إسبانيا، الوجهة المفضلة لدى السائحين الألمان، أنهم يفضلون السائح الألماني بينما حصل السائح الياباني على ضعف الحفاوة لدى الإسبان (12%).وأظهر الاستطلاع أن السائحين الروس والبريطانيين لا يحظون بشعبية.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 29004 أشخاص من 26 دولة فوق 18 عاما. وأجري الاستطلاع خلال الفترة من 28 يونيو حتى أغسطس الماضيين.