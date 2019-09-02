طفلة مبتورة الساقين في عرض أزياء أسبوع الموضة بنيويورك

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أختارت شركة أزياء عالمية طفلة مبتورة الساقين لتمثلها في واحدة من اكبر مناسبات الأزياء شهرة وأهمية. وقررت شركة أزياء لولو وجيجي كوتور، الطفلة البريطانية ديزي ماي، 9 سنوات لتكون أول طفلة مبتورة الساقين تسير على مسرح عرض الأزياء بأسبوع الموضة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت مؤسسة الشركة إيني هيغوس-بويرون، وهي أيضا مصممة الأزياء الرئيسية في لولو و جيجي كوتو، إن ديزي ماي ستكون أول طفلة مبتورة الساقين بالكامل تسير في عرض رسمي في نيويورك.

وقال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال.

ولدت الطفلة وهي تعاني من مرض الهيميليا الليفية (انعدام النصف الشظوي للطرف)، إذ فقد جزء من العظم الليفي في الساق أو كلها، مما أدى إلى بتر ساقيها.

وقال والدها إنها تعمل حاليا للترويج لمنتجات شركة نايكي وبودن وماتالان، وتم اختيارها للفوز بجائزة "أطفال الشجاعة" في برمنغهام.

وستشارك ديزي في عرض الأزياء الذي سيقام في 8 سبتمبر الجاري، ومثلت من قبل شركة لولو وجيجي كوتور في أسبوع الموضة للأطفال في لندن.

وقالت مؤسسة الشركة عن اختيار الطفلة: "سُئلت عن رأيي في مشاركة شخص مبتور الساقين في عروضي. وللأمانة فقد فاجأني السؤال. بالنسبة لي، فإن الطفل طفل، وبالتالي فهو جميل ومثالي. بالطبع قلت نعم